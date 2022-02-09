Papyonlu kaz ile ölümüne dostluk

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikada işçisi Yılmaz Evcenler, 9 yıl önce doktor arkadaşına hediye edilen biri erkek iki kaza bakmaya başladı. Dişinin 15 gün sonra ölmesinin ardından diğer kazı beslemeye devam eden Evcenler'in "Cango" ismini verdiği hayvanla arasında özel bir bağ oluştu. İşten arta kalan zamanlarda kazıyla ilgilenen, onu aracıyla gezdiren Evcenler, çarşıya, tarlaya hep papyon giydirdiği Cango ile gidiyor.

