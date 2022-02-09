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09 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 17:00:00

Papyonlu kaz ile ölümüne dostluk

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikada işçisi Yılmaz Evcenler, 9 yıl önce doktor arkadaşına hediye edilen biri erkek iki kaza bakmaya başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikada işçisi Yılmaz Evcenler, 9 yıl önce doktor arkadaşına hediye edilen biri erkek iki kaza bakmaya başladı. Dişinin 15 gün sonra ölmesinin ardından diğer kazı beslemeye devam eden Evcenler'in "Cango" ismini verdiği hayvanla arasında özel bir bağ oluştu. İşten arta kalan zamanlarda kazıyla ilgilenen, onu aracıyla gezdiren Evcenler, çarşıya, tarlaya hep papyon giydirdiği Cango ile gidiyor.

Etiketler : Papyonlu kaz ile ölümüne dostluk Kocaeli Yılmaz Evcenler
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