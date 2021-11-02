02 Kasım 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 18:30:00
Pandemide evlerini mozaiklerle süslediler
BALIKESİR'de emekli Vildan Uçkaç Aydemir (66), eşi Hamza Aydemir (73) ile birlikte pandemi döneminde evlerinin bahçe ve bina duvarlarına 57 mozaik tablo yaptı.
BALIKESİR'de emekli Vildan Uçkaç Aydemir (66), eşi Hamza Aydemir (73) ile birlikte pandemi döneminde evlerinin bahçe ve bina duvarlarına 57 mozaik tablo yaptı. Vildan Uçkaç Aydemir, "Hobiler, insan hayatında son derece önemli. Kendi eserlerimizle bahçemize ve hayatımıza renk geldi" dedi.