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25 Nisan 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 14:30:00

Pandemide davulcular da yalnız kaldı

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Ankara Çubuk'ta ata mesleğini süreden Hüseyin Kabucu (65) ile oğlu Özgür Kabucu (41), 20 yıldır birlikte davul çalarak insanları sahura uyandırıyor.

Her ramazanda Barbaros Mahallesi'nde müminleri sahura kaldırdığını anlatan Özgür Kabucu, pandemi döneminin burukluğunu dile getirdi. Kabucu, "Eskiden sahurlarda biz davul çalarken mahalleli dışarı çıkar halay çekerdi, bize erzak verirlerdi. Pandemi nedeniyle insanlar ister istemez huzursuzluk yaşıyor, dışarı çıkmıyor. Biz de sessiz sedasız cadde ve sokaklarda davul çalıyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır sahurda davul çaldığını dile getiren Hüseyin Kabucu ise 20 yıldır da oğlu ile birlikte çalıştığını vurguladı.

Daha önceleri yürüyerek davul çaldıklarını anlatan Kabucu, "Şimdi aracın bagajından davul çalıyoruz. Eskiden zordu şimdi daha kolay oluyor. Ben Atatürk Mahallesi'nde oğlum da Barbaros Mahallesi'nde davul çalıyor. Hem aracı sırayla kullanıyoruz hem de davulu sırayla çalıyoruz." diye konuştu. Baba mesleği işini severek yaptığını aktaran Kabucu, "Bir an önce bu virüs gitseydi de işimizi rahat bir şekilde yapabilseydik; bayramlarda seyranlarda millet birbirine sarılsaydı, birbirimize gelip gitseydik. Eskisi gibi olmasa da insanlar emeğimizin karşılığını veriyor. Allah razı olsun hepsinden. Çok mutluyuz Allah'a çok şükür bu mübarek ayda davul çalmaya devam ediyoruz." dedi. Kabucu, güçlerinin yettiği kadar her ramazanda oğluyla davul çalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : ankara davulcular pandemi koronavirüs
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