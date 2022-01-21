Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pandemi sürecinde okulundan ayrı kalan Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Dilruba Karataş, okul özlemini hayalleriyle süsleyip kitap yazmaya başladı. Türkiye'nin en küçük yazarlarından biri olan Fatma Dilruba Karataş'ı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul ederek "Bıy Ailesi" isimli kitabı için gereken desteği vereceklerini söyledi.

