Pandemi korosu

Ankara Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Muharrem Baz, öğrencilere müziği sevdirmek ve evde kaldıkları salgın günlerinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Türkiye Çocukları Korosu" isimli eTwinning projesini başlattı. Portal üzerinden Makedonya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye genelindeki 1750 öğretmene ulaşan Muharrem Baz, her öğretmenin kendi sınıfını projeye dahil etmesiyle 5 bin öğrenciyle çocuk korosu oluşturdu.



MORALİ BOZMADIK, ÜRETİME DEVAM



Muharrem Baz, canlı yayınlarda, nota ve melodiler ile org, melodika, flüt gibi enstrümanlar çalmayı öğretiyor ve ses açma, diyafram egzersizleri yaptırıyor. Enstrümanı olmayan çocuklar için dijital piyano tasarlandığını belirten Baz, bu sayede interneti olan her çocuğun enstrüman edinebildiğini ifade etti. Baz, "Pandemi de olsa uzaktan bir şeyler yapılabiliyor. Yani pes etmedik, pandemiye esir olmadık, moralimizi bozmadık" diye konuştu.

Kendisine eşlik eden özel eğitim öğretmeni eşi Serya Baz ve profesyonel müzik eğitimi alan kızları Beste ile Ezgi Baz'ın da desteğiyle, öğrencilere çevrim içi müzik eğitimi veren Muharrem Baz, salgın son bulduğunda öğrencileriyle halka açık konser vermeyi amaçlıyor.