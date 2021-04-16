Pandemi etkisine masal terapisi

Koordinatör Özgür Aras Tüfek "Buraya gelen çocuklar hayallerini konuşuyor, masalları birlikte var ediyor" dedi.



Özgür Aras Tüfek, "İstanbul Masal Okulu, projesi 2,5 yıl önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında gerçekleşen bir proje. Amacımız okullarda, kütüphanelerde öğretmenlerimizin masal anlatmasını sağlamak. Proje kapsamında birçok öğretmene masal anlatıcılığı eğitimleri verdik. Bu eğitimi alan öğretmenlerimiz ile bir masal okulu kurduk. Bu süreçte masal okulumuzda her gün öğrencilerimizi ağırladık. Yine pandemi ile online masal anlatılarımız devam ediyor. Çatalca'da bir masal okulu kuruldu. Çok yakında Şile'de de bir masal okulumuz hizmete açacağız" dedi.