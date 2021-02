Pandemi döneminde ruh sağlığını korumak için hobi edinin

Doç. Dr. Şerife Gonca Zeren, "Pandemi döneminde evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, çok fazla aktivite yapamıyoruz, hareket edemiyoruz, arkadaşımızla, komşumuzla görüşemiyoruz ve gerçekten çok yalnızız. Dolayısıyla el becerisiyle ilgili her şey bize iyi geliyor" dedi. Hamurla oynamanın çocukları sakinleştirdiğini belirten Zeren, "Hamurla oynamak sadece çocuklara değil yetişkinlere de iyi geliyor. Bunu sadece hamurla sınırlamayın. El becerisiyle yaptığımız her şey, çıkardığımız her ürün, bir taşı boyamak gibi birçok şey daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Beynimizi, vücudumuzu çalıştırıyor. Çünkü pandemi döneminde evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, çok fazla aktivite yapamıyoruz, hareket edemiyoruz, arkadaşımızla, komşumuzla görüşemiyoruz ve gerçekten çok yalnızız. Dolayısıyla el becerisiyle ilgili her şey bize iyi geliyor" dedi.