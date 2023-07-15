Panama bandıralı kruvaziyer 6. kez geldi

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul'un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan 850 yolcu, bir gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

