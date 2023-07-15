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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:43:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:43:00

Panama bandıralı kruvaziyer 6. kez geldi

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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul'un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", İstanbul'un ardından bu yıl 6'ncı kez Sinop Limanı'na demirledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan 850 yolcu, bir gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Etiketler : Panama bandıralı kruvaziyer Rusya Soçi limanı
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