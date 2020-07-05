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05 Temmuz 2020 Pazar 19:59:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 19:59:00

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yapmanın keyfini sürdü. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Kütahya'dan Denizli'ye gelen Merve Bozkurt, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirterek, ''Pamukkale’nin bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok beğendim. Hava sıcak olduğu için travertenlerin üzerinde yürümeye korktuk. Su serin olduğu için yürüyüş yapmak çok keyifliydi'' dedi.

Ziyaretçilerden Dürdane Akpınar ise, ''Harika bir yer. İstanbul’dan geldim ve kesinlikle buna değdi. Çok güzelmiş. Koronavirüs nedeniyle herkes maske takıyor. İnsanlar çok dikkatli. Alan geniş olduğu için sosyal mesafeye de rahatlıkla uyulabiliyor. Mümkün olduğunca gezerken insanlardan uzak durmaya çalışacağız" diye konuştu.

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