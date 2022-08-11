Pamuk tarlasında çalışan 20 işçi tarım ilacından zehirlendi

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde oturan 10'u çocuk 20 tarım işçisi, akşam ilaçlama yapıldığı kırsal Kartaltepe Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına bu sabah saatlerinde çapaya gitti.

Tarım işçileri, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 20 tarım işçisi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların yaptığı ilk müdahalede tarım ilacından solunum yoluyla zehirlendikleri anlaşıla, yaşları 15 ile 25 arasındaki 20 işçinin 10'u çocuk bölümünde 10'u ise yetişkin bölümünde tedaviye alındı.

"HEPSİNİN DURUMU İYİ"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis sorumlusu Prof. Dr. Recep Dursun, hastaların tedavilerine devam edildiğini ve 48 saat için gözlem altında tutulacağını söyledi.

Prof. Dr. Dursun, "Servisimize 20 hasta başvurdu. Bunların 10'u çocuk, 10'u yetişkin. Ortalama yaşları 15 ile 25 arasında pamuk işçileridir. Hepsinin durumu iyi. Çocuk acile başvuran hastalarımızın tamamına tedavilerini yaparken öncelikli olarak dezenfeksiyon açısından tüm elbiselerini çıkarttık. Yıkamalarını yaptık.

Üniversite hastanesi tarafından elbise bankasından yeni kıyafetler verildi. Bu tür zehirlenmelerde hastaların 24 ile 48 saat takipte kalmaları gerekiyor. Bunlar pamuk işçileri, organofosfat dediğimiz bir zehirlenme vakası aslında. Tarım ilacı olarak bildiğimiz ilacın solunmasıyla, temasıyla oluşan bir zehirlenme, bu zehirlenme vücutta özellikle solunum yoluyla alındığında veya ağız yoluyla alındığında zehirlenmelere yol açıyor.

Bunaltı kusma belirtileriyle bize başvurdular. İlk etapta bunların pamuk işçisi olması bizi bu tanıya yönlendirdi. Ve gerçekten o ilaçları incelediğimizde o ilaçların organofosfat olduğunu ve bunun zehirlenme yapacağını tespit ettik ve tedavisine başladık" dedi.