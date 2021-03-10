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10 Mart 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 18:30:00

Pamuk şekeri bıraktı, sebze ve meyve satıyor!

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Antalya'da düğünlerde pamuk şeker ve elma şekeri satarak geçimini sağladığı için 'Şekerci amca' olarak bilinen yürüme engelli Ali Pekdemir (49), pandemi nedeniyle düğünler iptal olunca 3 tekerlekli motosikletiyle sokak sokak gezip, sebze meyve satmaya başladı.

Antalya'da düğünlerde pamuk şeker ve elma şekeri satarak geçimini sağladığı için 'Şekerci amca' olarak bilinen yürüme engelli Ali Pekdemir (49), pandemi nedeniyle düğünler iptal olunca 3 tekerlekli motosikletiyle sokak sokak gezip, sebze meyve satmaya başladı.

Bebekken yapılan yanlış iğneden dolayı sol bacağını kullanamayan Ali Pekdemir, sabah erken saatlerde hale giderek motosikletine yüklenen sebze ve meyveleri sokak sokak gezip satıyor. Pekdemir imkanı olmayanlara ücretsiz sebze ve meyve veriyor.

Şekerciliği çok sevdiğini söyleyen Pekdemir, "Pandemi biterse kendi işimi yapmaya dönmek istiyorum" dedi.

Etiketler : pamuk şekeri antalya şekerci amca ali pekdemir
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