Pamir İzici; “Avrupa Şampiyonasına Son Sürat Hazırlanıyorum”

Milli boksör Pamir İzici; "Çok uzun zamandır, bugünü bekliyordum. Türkiye'de yakalamış olduğum başarılı ivmem ve kondisyonumdan ötürü, bir çok müsabakada birinci oldum. Ve hocamla birlikte Avrupa şampiyonasına katılmaya karar verdim. Yaklaşık 3 aydır, yeme, içme ve spor hayatıma inanılmaz dikkat ediyorum. Her gün sabah 6'da kalkıp spora başlayıp, gün içerisinde düzenli olarak her şeyime dikkat ediyorum. Ülkeme madalyayla dönmek için elimden geleni yapacağım, biliyorsunuz boks demek disiplin işi demektir. Sürekli dikkatli olup, her daim formda kalmak zorundasınız. Özellikle bu sene ki şampiyona da çok iyi isimler olacak. Rakiplerimin videolarını tek tek izliyorum. Ve her birinin teknikleri ve stilleri hakkında farklı taktikler geliştiriyorum. Kendimde en sevdiğim özellik her daim yenilikçi olmam, bu yüzden de kısa sürede öğrenip, geliştirebiliyorum kendimi. Herşeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Sosyal medyadan da çok güzel tebrik ve başarı mesajları alıyorum, bu da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor diyebilirim." diye sözlerine devam etti.