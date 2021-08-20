VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 12:46:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 12:46:00

Pamir İzici; “Avrupa Şampiyonasına Son Sürat Hazırlanıyorum”

ABONE OL

Milli boksör Pamir İzici; “Çok uzun zamandır, bugünü bekliyordum. Türkiye'de yakalamış olduğum başarılı ivmem ve kondisyonumdan ötürü, bir çok müsabakada birinci oldum.

Milli boksör Pamir İzici; "Çok uzun zamandır, bugünü bekliyordum. Türkiye'de yakalamış olduğum başarılı ivmem ve kondisyonumdan ötürü, bir çok müsabakada birinci oldum. Ve hocamla birlikte Avrupa şampiyonasına katılmaya karar verdim. Yaklaşık 3 aydır, yeme, içme ve spor hayatıma inanılmaz dikkat ediyorum. Her gün sabah 6'da kalkıp spora başlayıp, gün içerisinde düzenli olarak her şeyime dikkat ediyorum. Ülkeme madalyayla dönmek için elimden geleni yapacağım, biliyorsunuz boks demek disiplin işi demektir. Sürekli dikkatli olup, her daim formda kalmak zorundasınız. Özellikle bu sene ki şampiyona da çok iyi isimler olacak. Rakiplerimin videolarını tek tek izliyorum. Ve her birinin teknikleri ve stilleri hakkında farklı taktikler geliştiriyorum. Kendimde en sevdiğim özellik her daim yenilikçi olmam, bu yüzden de kısa sürede öğrenip, geliştirebiliyorum kendimi. Herşeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Sosyal medyadan da çok güzel tebrik ve başarı mesajları alıyorum, bu da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor diyebilirim." diye sözlerine devam etti.

Etiketler : Milli boksör Pamir İzici Türkiye
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER