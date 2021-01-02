Palandöken'in zirvesinde karavanlı hayat

Sakarya’dan yola çıkarak karavanlarını Palandöken’e çeken çift, gece soğuğa rağmen karavanda kalıp, sabah güneşiyle de kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımına biriktirdikleri güzel anıları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyorlar.

Palandöken'de iki haftadır konakladıklarını söyleyen Taha Tarhan, "Palandöken'in doruklarında konaklıyoruz, günlerimiz çok keyifli geçiyor. Gece hava soğuk oluyor, geçen gün eksi 28 dereceyi gördük. Birkaç gün önce çok yoğun kar yağışı vardı. Erzurum çok keyifli, manzaramız ise efsane. Burada eşimle birlikte doğa ile iç içe virüsten uzak bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi dönemi sonrası karavanımızı değiştirdik. İlk durağımız Erzurum oldu. Buradan sonra Ağrı, Kars, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesini gezmeyi planlıyoruz. Net bir rotamız yok hayatı doğaçlama yaşıyoruz" dedi.