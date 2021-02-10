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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 09:12:00

Palandöken'in koruyucusu GURBET

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Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli Jandarma Arama Kurtarma köpeği 'Gurbet', Palandöken'de görev yapıyor. 24 saat nöbet tutan Gurbet, sevimli hareketleriyle tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

DAĞLARDA KUŞ UÇURTMUYOR

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, pandemi kurallarında kayak keyfi yapıyor. 2 bin 600 rakımındaki karakolda konuşlandırılan tam donanımlı Arama Kurtarma (JAK) timleri, dağda kuş uçurtmuyor. Arama- kurtarma eğitimli köpek Gurbet de JAK timleriyle beraber gün boyu görev yapıyor.

10 YILDIR JANDARMADA GÖREVLİ

Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Golden Retriever cinsi, 11 yaşındaki 'Gurbet', başta çocuklar olmak üzere tüm tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, sevdikleri 'Gurbet' ile fotoğraf çektiriyor. Palandöken'de 10 yıldır bulunan 'Gurbet'in görevi, nisan ayında sonlandırılacak.

Etiketler : Doğal afetler ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi
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