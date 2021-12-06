06 Aralık 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 18:30:00
Palandöken'de pistler dolup taştı
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler pistlere akın etti.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler pistlere akın etti. Kar kalınlığının 55 santimetreyi bulduğu kayak merkezine gelenler,
kızağa bindi, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.