VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Sabancı suikastının üzerinden 26 yıl geçti
"Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz"
Kara Vaha'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını istiyor
Moda aşkı
İddialı açıklama
Yazdı, çaldı, söyledi
"Bana değil Cem'e sorun"
Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası
MSB, Sarıkamış şehitlerini andı
Kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi
Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
Araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
DSİ, yatırımlarla Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor
Tiktok albümü
"Yakın arkadaşım"
Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı
40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor
Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı
2 saatlik performans
41. yaşa eşten sürpriz
Dominik öncesi fasulye dopingi
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 13:30:00

Pakistan'da yoğun kar yağışı: Araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 16 kişi donarak öldü.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Etiketler : pakistan kar yağışı yaşam
Annesi izledi

Annesi izledi
Son Şans'ım

Son Şans'ım
Yoğun ilgiden memnun

Yoğun ilgiden memnun
Sarı imaj

Sarı imaj
Milan bebek geliyor

Milan bebek geliyor
Karnı burnunda poz

Karnı burnunda poz
Sevgiliyle ilk paylaşım

Sevgiliyle ilk paylaşım
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

EN ÇOK OKUNAN HABERLER