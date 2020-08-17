Pakistan'da tekne alabora oldu: 8 ölü
Kaynak: İHA
Pakistan'da bir turist teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetti.
Pakistan'da alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği tekneden, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Pakistan'ın Sindh eyaletinin Thatta bölgesindeki Keenjhar Gölü'nde turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamaya göre, alabora olan turist teknesinde 13 yolcu bulunuyordu. Olayın ardından eyalet Başbakanı Syed Murad Ali Shah yerel yetkililerden kazaya ilişkin rapor istedi.
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