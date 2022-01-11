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11 Ocak 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 16:30:00

Pagan Dağı'nda keçi mutluluğu

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Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan, yaban keçilerinin sayısının arttığı belirlendi. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan keçiler için jandarma, besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan, yaban keçilerinin sayısının arttığı belirlendi. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan keçiler için jandarma, besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor. Bu yıl 254 yaban keçisi tespit edildiğini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "Bölgemizde yaban keçilerinin varlığını uzun zamandır biliyorduk. Sayılarının artması bizi çok mutlu etti" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşları da yaban keçilerinin korunması konusunda bilinçlendiren ekipler, denetim ve gözlem çalışmalarıyla hayvanların güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor. Havanın kararmasıyla tekrar tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki mağaralara sığınarak hem olumsuz hava şartlarına hem de yırtıcıların saldırılarına karşı korunarak hayatta kalmaya çalışıyor. Sürüler halinde görüntülenen yaban keçilerinin sayısının, DKMP ekiplerince bölgede yapılan envanter çalışmalarında 254'e yükseldiği tespit edildi.

DKMP İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı, bölgede yaban hayatının korunması için ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin sahada çalıştığını söyledi. Pagan Dağı'nda daha önce yaban keçilerinin varlığını tespit ettiklerini anlatan Bakıcı, "İlk tespitini yaptığımız günden itibaren kolluk kuvvetleriyle koruma ve kontrol çalışmalarına başladık. Özellikle bu yıl sayılarının çok arttığını gözlemledik. Bölgeye her gittiğimizde artık sürüler halinde görebiliyoruz. Bu, çok sevindirici bir haber. Sayılarının belirlenmesi noktasında bölgede yaptığımız envanter çalışmasında teke, dişi ve yavrulardan oluşan 254 yaban keçisi tespit ettik." dedi.

Bölge halkının yaban keçilerini avlamaması için çağrıda bulunan Bakıcı, şunları kaydetti: "Geçen yıl buradaki yaban keçileri için 11 tondan fazla yem bıraktık. Bu yıl da ağır geçen kış aylarında bölgeye şimdiye kadar 2 tondan fazla yem bıraktık. Bu çalışmalarımız kış boyunca devam edecek. Kolluk kuvvetlerinden de büyük destek alıyoruz. Çalışmalarımızdan sonra bölgede yaban hayatının canlandığını görebiliyoruz. Saray, Çatak ve Başkale ilçelerinde de çok sayıda yaban keçisi tespit ettik. Bunlar koruma altında olan türler. Avlanılması kesinlikle yasak. Vatandaşlarımızdan bu özel hayvanlar konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da "Bölgemizde yaban keçilerinin varlığını uzun zamandır biliyorduk. Bu yıl sayılarının artması bizi çok mutlu etti. Biz de kaymakamlıkla koordineli olarak o bölgede koruma çalışmalarına destek veriyoruz. Hem ilçemiz hem de ülkemiz için önemli bir değer. Bu değere sahip çıkmamız lazım. Sadece kurumların değil, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Etiketler : Pagan Dağı KEÇİ Çatak ve Başkale ilçeleri
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