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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:35:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 15:01:00

Padişah türbeleri için sanduka örtüsü işliyorlar

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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü öğreticilerinden 8 kişilik ekip, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid ve 1. Murad'ın ardından Osman Gazi'nin türbesindeki yıpranan örtünün yerine geleneksel yöntemlerle puşide işliyor.

Osman Gazi Türbesi'ne 150-200 yıl dayanabilecek puşide hazırlanması çalışmaları ise yaklaşık 3 yıldır sürüyor. Enstitü müdürü Nilüfer Karakoç, bütün detaylarıyla aslına uygun olarak puşideyi işlemeye başlamadan önce farklı tekniği görmelerinin ardından bunu tanıma ve desenini çözmek için 1 yıl uğraştıklarını anlattı.

Etiketler : sanduka örtüsü Nilüfer Karakoç Padişah türbeleri puşide
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