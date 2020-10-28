Padişah türbeleri için sanduka örtüsü işliyorlar

Osman Gazi Türbesi'ne 150-200 yıl dayanabilecek puşide hazırlanması çalışmaları ise yaklaşık 3 yıldır sürüyor. Enstitü müdürü Nilüfer Karakoç, bütün detaylarıyla aslına uygun olarak puşideyi işlemeye başlamadan önce farklı tekniği görmelerinin ardından bunu tanıma ve desenini çözmek için 1 yıl uğraştıklarını anlattı.