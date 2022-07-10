Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 10 Temmuz

YAY: OLAYLARI KİŞİSELLEŞTİRMEK YERİNE OBJEKTİF DAVRANMALI

YENGEÇ: KALBİNİN GÜZELLİKLERİNİ BİR BİR YAŞAMAYA BAŞLAYACAK

KOVA: BUGÜNLERDE DÜŞÜNMEDEN PARA HARCAMASI GEREKİYOR

OĞLAK: HAYALLERİNE DESTEK VERECEK KİŞİLERLE YOLLARI KESİŞECEK

Koç Burcu: Gün içerisinde kendi bakımınızla ilgilenmek için gökyüzü sizinle birlikte. İlişkilerinizde, beraberliklerinizde problemleri büyütmeniz içsel sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir. Dertlerinizi açtığınız dostlarınıza gerçekten güveniyor musunuz iki kere düşünün derim. İş, aşk, aile her türlü konuda yaşadığınız ve zihninizde büyüttüğünüz konuların, akşam saatlerinde çok da farklı yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce çok şaşıracak ve neşeleneceksiniz. Akşamüstü ilahi destekler sizinle, eş zamanlıklara dikkat edin derim.

Boğa Burcu: Kariyer hayatınızda kazanç kapıları aralanırken, gelirlerinizin artışını kimseyle paylaşmayın derim. Borç isteyen kişiler karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ruhsal anlamda biraz kendi iç dünyanıza çekildiğiniz bir günü yaşarken, akşamüstüne doğru ilahi desteğin sizinle birlikte olduğunu farkedeceksiniz. İş hayatınızdaki gizli düşmanlıklara ve ağzınızdan çıkan kelimelere lütfen dikkat ediniz. Bambaşka yerlerden sonra duyma ihtimaliniz bulunuyor, aman dikkat.

İkizler Burcu: Gün içerisinde yardıma ihtiyacı olan hasta çocuklar ve evsiz kimselere yapacağınız bağışlar sizi pek çok konuda güzel enerjiler ile koruyacaktır. Hayal ettiğiniz konular hakkında bazı anlar umutsuzluğa düşseniz de yukarının desteğini tam anlamıyla arkanıza aldığınızı bilmenizi isterim. Yurtdışı seyahatleri ve planları uzak yerlerdeki dostlarınızdan alacağınız haberler ve belki de yer değişikliği planlarınız akşam saatlerine doğru sürpiz şekilde gelişme kat edecek gibi görünüyor.

Yengeç Burcu: Öğlen saatlerinde iş yerinizde yöneticilerinizle olan diyaloglarınızda biraz sıkılabilirsiniz. Konuları kişiselleştirmeden ilerlemeli ve ekstra gelir getirecek kazanç kapılarını düşünerek ilerlemelisiniz. Ev taşımak istiyorsanız, zemin kat veya su basabilecek yerlere karşı dikkatli olunuz. Aile büyüklerinizle kırgınlıklara da biraz dikkat etmelisiniz.

Aslan Burcu: Eşinizin ailesi, ünerversite deki arkadaş gruplarınız veya eğitim aldığınız bir sınıfta yaşayacağınız gerginlikleri iç dünyanızda büyütmenizin sadece size zararı bulunduğunu bilin isterim. Düşünceleriniz ile olan durumlar arasındaki farkları gördüğünüzde şaşıracağınız enerjiler sizinle birlikte olacak. Kırgınlıkları büyütürseniz küslükler kapınızda aman dikkat. Uzak seyahatler gündeminizde ise eşya ve bavul kaybetme ihtimaliniz bulunuyor, önemli eşyalarınızı daha dikkatli taşımalısınız.

Başak Burcu: Manevi yardım alacağınız özel bir günden geçiyorsunuz. Maddi anlamda vergi yapılandırma, borçları düzene koymak için güzel bir gün. Düşünmeden para harcamamaya özen göstermelisiniz. Akşam vakitlerinde sizden saklanan bazı sırları öğreneceğiniz ve yüzleşme yaşamaktan çekinmeyeceğiniz bir süreci yaşayacaksınız. Kazalara dikkat etmelisiniz.

Terazi Burcu: Beraberliğinizde umutsuzluğa düştüğünüz, belli etmediğiniz ancak içten içe üzüldüğünüz ne varsa bugün gündeminizde olabilir. Akşam saatlerinde değişen bir enerji sizinle birlikte olacağı için birbirinizi yıpratmamalı, güzel bulunan değerlerin kıymetini bilmek ruhunuza iyi gelecektir. Evinizin içerisinde suların yapabileceği sıkıntılara dikkat ederken, ev alma veya yer değiştirme planlıyorsanız içinize sinmeyen projeler üzerinde çok da düşünmeyin derim.

Akrep Burcu: Gün içerisinde sokaktaki canlara yardım etmeniz, iş hayatınızda tıkalı kalan enerjilerin açılmasına destek verecektir. Arkadaş gruplarınız arasında gün içerisinde sizin hayallerinize destek verecek kişiler ile sürpriz bir şekilde yollarınız kesişecek ve eski dostlarınızdan yardım alacaksınız. İlişkilerinizdeki problemlerin gün içerisinde modunuzu düşürmesine izin vermeden yola devam etmelisiniz. Sağlığınız açısından kalabalık ortamlara çok fazla girmemeye özen göstermelisiniz.

Yay Burcu: Eğer ki bir tatil yöresindeyseniz sulardan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmalısınız. Tek başınıza değil, ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte gün içerisinde eğlenceli vakit geçirmek daha iyi olacaktır. Eğer ki evinizde veya şuan ofisinizde çalışıyorsanız gün içerisinde su meditasyonları yapmak, ara ara bunaldığınızda kendinizi ödüllendirecek aktiviteler yapmak sizi daha mutlu edecektir. Evliliğiniz veya flörtlerle ben – sen tartışmalarına aman dikkat.

Oğlak Burcu: Aile bireylerinizin içerisinde kendini yalnız, ıssız hisseden, yoğun temponuzdan dolayı ilgilenemediğiniz anne, baba, çocuklar bulunuyorsa onlarla bugün ne kadar değerli olduklarını hissettirin, çünkü buna ihtiyaçları bulunuyor. Parasal anlamda alım – satım işlemleri yapacaksanız akşamüstü saatleri daha uygun görünüyor. Evinizin içerisinde sularla ilgili sıkıntılara dikkat etmeli, gün içerisinde evsiz kalan kişilere, hayvan barınak ve tedavi yapan kuruluşlara yapacağınız yatırımlar sizi pek çok kazadan ve sıkıntıdan koruyacaktır.

Kova Burcu: Bugün trafikte farkedemediğiniz bir sıkıntı ile karşılaşmanız muhtemel. Araç kullanırken başkalarıyla tartışmamaya özen göstermelisiniz. Düşünceleriniz arasında zaman zaman kaybolmaya da müsait olduğunuz bir gün. Meditasyon müzikleri, kendinize ayıracağınız ufak kısa molalarda nefes egzersizleri ruhunuza iyi gelecek gibi görünüyor. Anlaşma yapmak üzere olduğunuz projeleriniz bulunuyorsa öğlen saatlerinde değil, akşam üstü imza atmak, anlaşmak daha sağlıklı gibi görünüyor.

Balık Burcu: Para konusunda düşünceler aklınızdan geçerken çok da kuruntu yapmamanızı öneriyorum. Çünlü birkaç gün içerisinde çözüm yolları sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Dost gibi görünen kişilerin size getirdikleri söylemlere gün içinde itibar etmeyiniz. İlahi kapıların ardına kadar açık olduğu günlerden geçerken, bereketin, sevginin ve mutluluğun aslında sizinle olduğunu unutmadan ilerlemeli. Kendi kabuğunuzdan çıkıp mevcut beraberliğiniz, eşinizle daha fazla vakit geçirmelisiniz.