Özgürlüğümü geri verin

Adana'da 18 yaşındaki Makbule Gülşah Canpolat, doğum sırasında beyin kanaması geçirdi ve 21 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Ancak geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüme yeteneğini tamamen kaybetti, sağ elini de kullanamaz hale geldi. Makbule, 2013 yılında kendisine hediye edilen akülü sandalyeyle engelleri aşmayı başardı. Fakat o araç, aradan geçen 8 yılın ardından bozuldu.

EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYOR

Anne İlkay Kiver ve kızı, 8 ay boyunca çalmadık kapı bırakmadı, ancak seslerini duyuramadı. İkinci kattaki evlerinden annesinin sırtında inip çıkan Makbule evde hapis hayatı yaşamaya başladı. Yaşıtları gezerken, pencereden onları izleyen genç kız, "O benim her şeyim; beni hayata bağlayan bir parçamdı. Özgürlüğüm elimden alındı. Hangi kapıyı çaldıysak kimse sesimizi duymadı. Bana özgürlüğümü verin?" dedi. Kızının özgürlüğünün tamamen kısıtlandığını anlatan İlkay Kiver, "Evde dört duvar arasına hapsoldu yavrum. Bana; 'Anne artık dayanamıyorum, intihar edeceğim' dedi. O an ne yapacağımı bilemedim. Bir anne olarak çaresizim' diye konuştu.

SONER KAN