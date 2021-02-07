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Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç

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Konya'daki Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, atık çay posasını, dökülen yaprakları ve biçilen çimleri gübreye dönüştürüyor.

Konya'daki Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler, atık çay posasını, dökülen yaprakları ve biçilen çimleri gübreye dönüştürüyor. Bu toprakla da okulun bahçesindeki serada çeşitli bitkiler yetiştiriliyor. Okul müdürü Meral Akpınar, öğrencilerin, toprak ve yetiştirdiği bitkiler sayesinde hem terapi yaptığını hem de toprağın çiçekçilere satılması ile döner sermaye aracılığıyla öğrencilere katkı sağlandığını belirtti.

Okul müdürü Meral Akpınar, 16 öğrencinin Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında, Macaristan ile Viyana'ya gittiğini ve orada atıkların boşa gitmediğini ve tüm okullarda kompost toprak yapıldığını görünce aynı projeyi kendi okullarında hayata geçirdiklerini belirtti. Akpınar, ''Proje için KOP'a başvurduk ve projemiz kabul edildi. Kompostu tanıtmak için çok çalıştık, mücadele ettik. Kompost doğada yetişen çay posası, yaprak ve çim gibi bitkileri burada biriktirip aldığımız makine aracılığıyla toprak üretmeye başladık. Konya Büyükşehir Belediyesi de bize önemli ölçüde destek veriyor. Burada kendi toprağımızı üreterek, kendi seramızda, kendi bitkilerimizi yetiştirerek, kendi saksılarımızı yaparak öğrencilerimize terapi veriyoruz. Yaptığımız toprakları aynı zamanda döner sermayemiz kapsamında satıyoruz. Birçok çiçekçiye gönderiyoruz. Bu da öğrencilerimize katkı sağlıyor" diye konuştu.

Uygulamanın, öğrencilerin bitkileri öğrenmesine de aracı olduğunu kaydeden Akpınar, ''Sebze ve meyveleri bir araya topladık. Çünkü çoğu öğrencimiz, çileğin nerede yetiştiğini bilmiyor. Marulun, soğanın ve sarımsağın nerede yetiştiğini bilmeyen öğrencilerimiz var. Biz bunları öğretmek için yapıyoruz. Hatta yaz ayında öğrencilerimizle birlikte menemen partisi veriyoruz. Bu tarz etkinliklerimize de yer veriyoruz'' dedi.

'TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN OKUL'

Meral Akpınar, üreten bir okul olduklarını belirterek, ''Tüketen değil, üreten bir okuluz. Saksıdan toprağa kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki Konya bir tarım şehri ve özel öğrencilerimizle Konya'mıza katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : meral akpınar özel öğrenciler eğitim kazanç
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