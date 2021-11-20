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20 Kasım 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 17:00:00

Özel çocuk bir ilki başardı

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İzmir'de yüzmeye olan ilgisi başarıya dönüşen otizmli Tuna Tunca (18), katıldığı yarışmalarda çoğu altın, 40'ın üzerinde madalya kazandı. Tuna, aynı zamanda 3- 4 Aralık'ta Mısır'da yapılacak Oceanman Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan otizmli ilk Türk oldu.

Emekli İlkay (53) ile İngilizce öğretmeni Gülnur Tunca (51) çiftinin tek çocuğu olan otizmli Tuna Tunca'nın yüzmeye olan ilgisi küçük yaşta fark edildi. Ailesinin yüzme sporuna yönlendirdiği Tuna Tunca, katıldığı yarışmalarda çoğu altın, 40'ın üzerinde madalya kazandı. Açık su yarışlarına da katılan Tunca, bu sene Alanya'da düzenlenen açık su yüzme yarışı Oceanman Türkiye'de 14-19 yaş kategorisinde 3'üncü oldu. 10 kilometrelik mesafeyi, 2 saat 47 dakika 42 saniyelik dereceyle tamamlayan Tuna Tunca, 3- 4 Aralık'ta Mısır'da yapılacak Oceanman Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Cebelitarık ve Manş gibi açık su geçişlerini tek başına yapan dünyadaki ilk otizmli sporcu olmak istediğini söyleyen Tunca, dezavantajlı bireylerin neler başarabileceğini kanıtlamak istediğini belirterek "Her gün yüzüyorum. Kürsüye çıkıp madalya alacağım" dedi

'ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZLARINI YÜZEREK GEÇTİ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan antrenör Mert Onaran, Tuna ile 2015 yılından beri çalıştıklarını belirterek, "Tuna'nın yüzme sevgisini ailesi fark edip bu branşa yönlendirdi. Antrenmanlara başladık ve 2016 yılında Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nda yüzme yarışlarına katıldık. Çok sayıda madalya kazandık. Bu süreçte Tuna'nın açık suya ilgisi olduğunu da fark ettik. Sonrasında açık su yarışlarına yöneldik. İlk olarak Çanakkale Boğazı'nı, sonra 2 kez İstanbul Boğazı'nı geçtik. Sonrasında da çok sayıda açık su yarışında yer aldık. Kendi yaş kategorilerinde çok sayıda derece elde etti" diye konuştu.

Tuna'nın 40'ın üzerinde madalyası bulunduğunu aktaran Onaran, "Tuna'yla son olarak katıldığımız 10 kilometrelik açık su yarışında, kendi yaş grubunda ilk 3'e girdi. Mısır'da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Otizmli sporcu için Türkiye'de bir ilk. Dünyada da başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Dünya şampiyonası için her gün antrenman yapıyoruz. Tuna'yla her gün sabah 2 saat yüzüyoruz. Akşam ise 1 saat kadar kuvvet çalışması yapıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TUNA'NIN BAŞARILARI MÜTHİŞ'

Tuna'nın özel bir çocuk olduğunu söyleyen annesi Gülnur Tunca da şunları söyledi:

"Dünyayı farklı algılayan, suda olmayı seven bir genç. İyi huylu, iş birliği yapan bir çocuk. Küçük yaştan beri özel eğitim aldığı için çok sayıda beceriyi kazandı. 10 yıl önce yüzme branşına başladı. Birçok otizmli genç gibi o da suyu seçiyor. Bunun üzerine eğildik. Tuna'nın başarıları müthiş. Çok mutlu oluyoruz. Tuna özelinde tüm otizmli gençlerin bunu yapabildiklerini görmek istiyorum. Lütfen, tüm otizmli çocuklara imkan tanınsın, başaracaklarını göreceksiniz."

Etiketler : Tuna Tunca yüzme spor
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