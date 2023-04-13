Ankara'da servis minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan H.K. idaresindeki minibüs, aynı istikametteki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.
Devrilen minibüs, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.