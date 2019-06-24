Oyunu kullanan yola düştü

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk, seçim günü had safhaya ulaştı. Otogar giriş ve çıkışında kilometrelerce otobüs kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar beklememek için araçlarından inerek yollarına devam etti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Vatandaşların oy kullanma işlemini gerçekleştirmesinin ardından tatillerine devam etmek için tekrar yola çıkmasıyla yollarda yoğunluk oluştu. Çamlıca, Samandıra, Orhanlı, Çayırova ve Gebze gişeleri arası, Kocaeli istikametinde araç kuyrukları meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğun yaşandığı bir başka nokta ise İstanbul Havalimanı oldu. Gelişte yaşanan yoğunluk dün iç hat gidiş terminalinde de görüldü. En yoğun günlerini yaşayan İstanbul Havalimanı'nda 2 günde 1200’den fazla iniş ve kalkış gerçekleşti.

TATİL KALDIĞI YERDEN DEVAM

Memleketleri Tokat'a giden Samet ve Fatma Kara çifti, İstanbul'da yaşadıklarını, tatil için gittikleri Tokat'ta seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi. Yolculardan Cemile Toraman ise “Oyumu kullandım, Antalya'ya tatile gidiyorum. Tatil planımızı seçime göre planladık. Aslında daha önce gitmeyi planlıyorduk. Seçim olunca bugüne kaldı. Tatili de ertelemek zorunda kaldık” dedi.