Oyundan etkilenip Türk okçuluğu eğitmeni oldu

Oynadığı oyununun okçu karakteri dikkatini çekince bu alana yönelen Murat Ertuğrul, önce kendi yay ve oklarını yaptı, ardından ok atma konusunda uzmanlaşarak eğitimler vermeye başladı. Eğitmen Murat Ertuğrul, "Bir kursa kayıt oldum ve kısa süre orada okçuluk eğitimi aldım. Uluslararası birçok müsabakaya katıldım. Bir süre atlı okçulukla ilgilendim. Uluslararası müsabakalara da katılınca, 'Bu geleneksel okçuluk tam bana göre' dedim" dedi.

