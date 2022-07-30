Oyuncak arabayı gerçeğe çevirdi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 16 yaşındaki Erdal Eser, sürekli şarjı biten oyuncak arabası için bir güneş pili satın aldı. Güneş pilini oyuncak arabasına takan Eser, oyuncağındaki problemi ortadan kaldırdı.



Bilim ve teknolojiye bu şekilde giriş yapan genç öğrenci, o günden sonra hayallerini bir adım ileri taşıyarak kendi aracını yapmaya karar verdi. 2 yıl içerisinde atık malzemeler kullanarak 2.5 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motorlu bir araç yapmayı başardı.