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07 Temmuz 2020 Salı 12:01:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 12:05:00

Oyun sektöründen çocuklara bilgisayar hediyesi

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TOGED, Ankara Üniversitesi ve AKÇAM'ın "Kırsaldaki Çocuklara Bilişim Yağmuru" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında evlerinde ziyaret edilen 30 çocuğa bilgisayar verildi.

Oyun geliştirme sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğince (TOGED) yürütülen kampanya kapsamında kırsal kesimde yaşayan 30 çocuğa bilgisayar hediye edildi.

Derneğin, çocuk ve gençlerin teknolojiyle erken yaşta tanışması, bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanması, bu olanakları eğitim hayatlarında daha yaygın kullanmaları amacıyla yürüttüğü kampanyalara bir yenisi eklendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ile iş birliği yapan TOGED, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerine destek olmak amacıyla "Kırsaldaki Çocuklara Bilişim Yağmuru" sloganıyla kampanya başlattı.

"ÇOCUKLARIN HAYATLARINA DOKUNMAK BİZLERE GURUR VERDİ"

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar öğrencilere ve gençlere yönelik birçok etkinlik ve kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bu buluşmalarda teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmanın önemini, hayallerin teknoloji yoluyla nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğini anlattıklarını ifade eden Erkin, ne yazık ki tüm çocukların bunları gerçekleştirebilecekleri teknik olanaklara sahip olmadıklarını dile getirdi.

Dernek ve sektör olarak ellerinden geldiğince bu eksiği kapatmak için hem okullara hem de çocuklara bilgisayar hediye ettiklerini belirten Erkin, son olarak salgın sonrası yaygın şekilde gündeme gelen uzaktan eğitime destek olmak adına yeni bir kampanya düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında Siirt, Ordu ve Hatay'da belirlenen 3 ilçedeki 10'ar çocuğa ulaştırılmak üzere toplam 30 dizüstü bilgisayar temin ettiklerini belirten Erkin, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce bilgisayarları çocuklara ulaştırdık. Sevinç ve heyecanları paylaşmak bizleri çok mutlu etti. Ne kadar doğru bir şey yaptığımızı da görmüş olduk. Çocukların hayatlarında fark yaratacak küçük bir dokunuş yapmak, geleceklerini inşa etmelerine küçük bir katkıda bulunmak bizlere gurur verdi. Umuyor ve diliyoruz ki hepsi kendilerine sunulan bu küçük hediyelerle açacakları yolda önemli ilk adımları atacaklar ve ileride çok başarılı olacaklar. Bu ve benzeri çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çocuklardan aldığımız güzel geri dönüşler de bizi bu konuda motive ediyor. Çocukların yanında olmaya, onları teknolojiyle tanıştırmaya ve hayallerini gerçekleştirme yolunda desteklemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki fırsat verildiğinde en iyisini yapabilecek yeteneklere sahipler. Biz de bu ve benzeri kampanyalarla bir anlamda çocukların ellerinden tutuyoruz, tutmayı sürdüreceğiz."

"EŞİTSİZLİKLER VE FARK GİDEREK AZALACAK"

AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk da kampanyayla hem kırsaldaki çocukların teknolojiye ve online eğitime erişmelerinin hızlanacağını hem de kentteki çocuklarla aralarındaki eşitsizlikler ve farkın giderek azalacağını söyledi.

Gülçubuk, "Gelecekte TOGED, Ankara Üniversitesi ve AKÇAM iş birliğiyle bu projeden elde edilecek çıktıların kalıcı hale gelmesi için yeni iş birlikleri ortaya konulacak, kırdaki çocukların kentlere gelerek üniversitelerde, teknokentlerde bilişim sektörüyle tanışmaları sağlanacak. Böylece kırdaki çocukların bilişim alanında kendilerine daha fazla hedef koymalarının önü açılacak." dedi.

Bülent Gülçubuk, konuyla ilgili ülke genelinde duyarlılık ve kamu-özel sektör-üniversite-STK iş birliğiyle farkındalığın ve uygulamaların artırılmasının hedeflendiğini ve kırsal kesimde yaşayan çok daha fazla çocuğa erişilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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