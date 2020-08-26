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26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:10:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:10:00

'Oynamayan korona olsun' dedi hem o ceza yedi hem düğünü sahibi

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Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe maske ve temizlik kuralları düğün, nişan, kına gibi organizasyonlarda neredeyse hiçe sayılıyor. Yine Bursa'daki bir düğünde davetliler sahneye çıkmayınca piyanistten ilginç bir anons geldi. 'Oynamayanlar korona olsun' diyerek herkesi sahneye davet eden piyanistle birlikte düğün sahibine para cezası kesildi

Bursa'da bir sokak düğününde, piyanistin "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun." anonsu üzerine 30 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekmesi sonucu düğün sahibine ve piyaniste para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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