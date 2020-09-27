Güvenlik güçleri harekete geçti! o maganda yakalandı

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27 Eylül 2020 Pazar 13:16:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 13:16:00

Otoyol kenarında oturup, havaya ateş açan sürücü yakalandı

Kaynak: DHA

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Sosyal medyada paylaşılan paylaşılan görüntüler üzerine Emniyet güçleri harekete geçti. Antalya'da, otomobilini otoyol kenarına park ettikten sonra, oturduğu sandalye üzerinden tabancayla art arda havaya ateş açan H.U., yakalandı. Jandarmaya teslim edilen H.U. hakkında cezai işlem uygulanacak.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, H.U.'yu yakalayıp Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.

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