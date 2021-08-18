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18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:00:00

Otostopla yardıma koştular

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İki arkadaş, Türkiye turu yapmayı planlarken yangın ve sel haberlerine kayıtsız kalmayıp, tatillerinden vazgeçtiler.

Kızılay gönüllüsü olan ikili otostop çekerek önce Manavgat'a, ardından Kastamonu'ya gidip vatandaşlara destek oldu.

KIZILAY'A GÖNÜLLÜ YAĞIYOR

Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenen zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Kızılay gönüllüsü olarak bölgelere gitti. Türkiye turu yaparken afet haberlerini duyup tatillerine devam edemeyen Nisa Bulut ve Hasan Karapınar, Kızılay Gönüllüsü oldu.

ÜZÜLMEK YERİNE YARDIM ETMELİ

Karapınar, "Haberleri gördüğümde Iğdır'daydım. Kayıtsız kalamadım. Yola çıkıp Bursa'ya gittim. Bursa'dan Nisa'yı aldım. Daha sonra oradan otostop çekerek yangın ve sel bölgelerine gidip vatandaşlara ve Kızılay ekiplerine destek olduk. Televizyondan izleyip üzülmek yerine, bizzat yardımlara katılmak istedik" dedi.

Nisa Bulut, "Türkiye turu planlıyorduk. Yangını duyduk. İçimiz elvermediği için tatili iptal ettik. Otostopla önce Manavgat'a sonra da Kastamonu'ya geldik. Burada yemek dağıtımında çalışıyor, afetzedelerin yaralarını sarıyoruz" dedi.

Etiketler : kızılay yardım manavgat gönüllü
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