Otostop çeken genç kıza evinde tecavüz ettiği iddia edilen sanık beraat etti

Olay, geçen yıl 15 Haziran tarihinde meydana geldi. İddiaya göre A.E.Ö., yol kenarında otostop çeken üniversite öğrencisi 3 genç kızı aracına aldı. A.E.Ö. üniversite öğrencisi Ş.E. (21) ile sohbet ederek, üniversiteye hazırlandığını, hazırlık kitabı almak istediğini belirtti. Ş.E.'nin, kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine A.E.Ö., kızın telefon numarasını aldı. İkilinin bir süre konuşmasının ardından, A.E.Ö. arkadaşlık kurduğu genç kızı evine davet etti. Ş.E. daveti kabul edip, evine gitti. Ş.E., daha sonra polise giderek, A.E.Ö.'nün kendisine tecavüz ettiğini söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine A.E.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.E.Ö. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamalarıyla dava açıldı.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davada Ş.E., A.E.Ö.'nün evinde kendisine tecavüz ettiğini, daha sonra bayram namazı kılmak için evden ayrılırken kendisini kilitlediğini, eve geldiğinde karnının acıktığını söyleyerek evden çıktığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. A.E.Ö. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden A.E.Ö.'nün beraatine karar verdi. Ş.E., kararın ardından gözyaşlarına boğuldu.

DHA