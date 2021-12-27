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27 Aralık 2021 Pazartesi 00:59:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 00:59:00

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Kaynak: DHA

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Kocaeli'nde, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. Otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nde, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. Otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı bir otomobili Gültepe mevkiinde bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

Etiketler : kocaeli otomobil tem
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