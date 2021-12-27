Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Kocaeli'nde, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. Otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı bir otomobili Gültepe mevkiinde bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.