19 yaşındaki genç kızın acı ölümü! Paylaşımındaki sözleri dikkat çekti

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04 Eylül 2020 Cuma 14:48:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 15:01:00

Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı

Kaynak: İHA

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Antalya'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyse dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece seyir halindeki Nazif Genç’in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif Genç bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olaya karıştığı iddia edilen şüpheli ya da şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.

"MANAVGAT'TA YAŞAMAK İSTİYORUM" DİYEREK ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Genç kızın cenazesi ise bugün otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeyi almaya anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi’nin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aile, diğer illerden gelecek akrabalarını beklemek için cenaze alımını yarına bırakarak Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Çerçi’nin 2015 Ekim ayında ‘Manavgat’ta yaşamak istemiyorum’ diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"ÖLÜ BİR KADIN, KATİL OLDUĞUNDAN HABERSİZ BİR ADAM"

Öte yandan, genç kızın sosyal medya hesabından bir paylaşımı ise dikkat çekti. Rabia Çerçi’nin 2016 yılında kişisel hesabından “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyle fotoğrafını paylaştığı görüldü.

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