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18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:32:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:32:00

Otomobile giren arı kazaya neden oldu

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Edirne'de arının girmesiyle otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaptı.

Edirne'de arının girmesiyle otomobilin kontrolünü kaybederek saman balyası yüklü traktör römorkuna çarpan sürücü yaralandı.

Bilgin Arıcı'nın kullandığı 17 GB 324 plakalı otomobile, Abalar Kavşağı yakınlarında arı girdi.

Sürücünün arı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yönde seyreden Sinan Depremci'nin idaresindeki 22 KK 349 plakalı traktörün saman balyası yüklü römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Arıcı, olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi, saman balyaları yola savruldu.

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