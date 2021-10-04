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04 Ekim 2021 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:38:00

Otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA

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Avcılar'da otomobil, elektrik aksamından çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Firuzköy Mahallesi'ndeki Genç Sokak'ta otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı park ederek itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürmek için harekete geçti. Ekiplerin müdahale ederek alevleri söndürmesine rağmen otomobil metal yığınına döndü. Otomobilin yanması çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülere alev topuna dönen otomobil ve söndürme çalışmaları yansıdı.

Etiketler : avcılar kaza otomobil yangın
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