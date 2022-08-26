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26 Ağustos 2022 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 21:58:00

Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Enes Kaplan hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü N.U. (60) gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak'ta seyir halinde olan N. U. yönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle yolda gezen Enes Kaplan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Enes, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Enes Kaplan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü, N.U.'nun polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Enes Kaplan Bursa Otobüs
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