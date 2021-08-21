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21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:01:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:01:00

Otobüsü durdurdu, yavru köpeği ezilmekten kurtardı! O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: DHA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü Yaman, yol ortasında olduğunu fark ettiği yavru köpeği, durdurduğu araçtan inip, alarak yol kenarına bıraktı. Şoförün köpeği ezilmekten kurtardığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken yol ortasında olduğunu fark ettiği yavru köpeği, durdurduğu araçtan inip, alarak yol kenarına bıraktı. Şoförün köpeği ezilmekten kurtardığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Plajyolu- Seka Kamp alanı arasında sefer yapılan, Hat-240 numaralı belediye otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken, yol ortasında koşan 2 yavru köpeği fark etti.

Sukay depolama mevkisinde otobüsü yol kenarına park eden Yaman, indikten sonra yavru köpeklerden birini alıp, kaldırım kenarına bırakarak, ezilmekten kurtardı. Diğer yavru köpek de bu sırada yol kenarına doğru kaçtı.

Otobüste bulunan yolcuları da durumla ilgili bilgilendiren Serkan Yaman, daha sonra yoluna devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca kaydedildi.

Etiketler : yavru köpek otobüs şoförü kocaeli büyükşehir belediyesi
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