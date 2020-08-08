Otobüsü durdurup kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı!
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsü durduran bir genç, araca binmek yerine ayakkabısının bağcıklarını bağladı.
Mersin'de 23 Temmuz'da yaşanan olayda, Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu.
Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti.
Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi
- Otobüsü durdurup kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağladı!
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