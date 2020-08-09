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09 Ağustos 2020 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 13:08:00

Otobüs kazasında yaralanan kadın: Acele ediyordu, biraz da hızlı sürüyordu

Kaynak: DHA

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İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından, 4 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte yaralı olarak kurtulan Aynur Akman, "Mola verdiğimiz yerde şoföre baktığımda yorgun görünüyordu. Kazadan yarım dakika önce kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar" dedi.

Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevkedildi. Yaralılardan Aynur Akman o anları anlattı. Akman, "Gebze'de bir iki kere otobüs tekledi. Acele ediyordu, biraz da hızlı sürüyordu. Ondan sonra ilk mola verdiğimiz yerde zaten şoföre baktığımda yorgun görünüyordu. Mola vermiştik zaten. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Herhalde yorgun diye düşündüm" dedi.

"KESERLE KAPIYI KIRDILAR"

Aynur Akman, "3. köprüyü geçtikten sonra saat 06.05'te bir anda ki herkes uyuyordu. zaten otobüste bir anda yer sarsılmaya başladı. O an otobüs arazi kısmına girmiş zaten. O anda her şey karardı yani bütün camlar patladı. Birkaç kişi camdan fırladı. O andan sonrasını hiç hatırlamıyorum. O an çocuğuma sarıldım. O an travma geçirmesin diye onu sarmaladım. Gözlerini kapattım, sakinleştirmeye çalıştım. Kimse yoktu zaten o an birkaç kamyoncu geçti. Onlar geldi keserle kapıyı kırdılar. O sıkışmış olanları çıkartmaya çalıştılar. Ciddi anlamda sıkışanlar vardı. Önce onları bir çıkarmaya çalıştılar. Öyle yani verilmiş sadakamız varmış şükrediyoruz Allah'a. O şoför yorgundu. Yorgun ve bitkin duruyordu zaten. Ama kazadan yarım dakika önce kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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