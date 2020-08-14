Otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı

Otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

"MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Yangınla ilgili açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi.

Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.