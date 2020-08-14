  • BIST
    1100.26
  • Dolar
    7,3466
  • Euro
    8,6868
  • Altın
    462,6410
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı
Diyarbakır'ın felç görünümlü güvercin görenleri hayrete düşürdü!
Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyonu aştı
İhvan: İsam el-İryan gayri insani şartlar altında vefat etti
Polis memuru Hakan Çetinkol, şehit oldu! Esenyurt'ta 3 ay önce bir operasyonda yüksekten düşerek yar ...
Başkan Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Trump Netanyahu'yu tebrik etti
Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: ABD, tansiyonun düştüğünü görmek istiyor
Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Aşı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacak
Filistin BAE-İsrail anlaşmasına tepki için Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti
Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişi feci şekilde can vermişti! Nedeni belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına 'Doğu Akdeniz' mektubu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi
Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu
Edirne'de korkutan görüntü
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu paylaştı
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB'den 'Oruç Reis' paylaşımı: İlk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz
14 Ağustos 2020 Cuma 00:56:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 00:56:00

Otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 4 site boşaltıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı ifade edildi.

Otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

"MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Yangınla ilgili açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi.

Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER