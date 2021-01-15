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15 Ocak 2021 Cuma 01:48:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 17:08:00

Otizmlilere doğayla iç içe eğitim

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Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri özel bir çalışmaya imza attı.

Öğrencilerin daha rahat rehabilite edilmesini sağlamak isteyen öğretmenler okul bahçesine; içinde bıldırcın, horoz, tavuk, sülün ve tavşanların bulunduğu kümes ile çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirilebileceği sera kurdu. Okula zaman zaman gelen öğrenciler hayvanları beslerken, aynı zamanda öğretmenleri ile serada toprağı, sebze ve meyve dikimine hazırlıyor.

Özel eğitim öğretmeni Mehmet Ali Yıldırım, öğrenciler için nefes alacakları bir ortam oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Biz pandemi sürecini verimli geçirmek adına öğretmen arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz diye düşündük. Sonuç olarak bu iki projeyi okulumuza kazandırdık. Birisi sera arkadaşlarımızla birlikte ürün yetiştirmek için hazırlık yapıyoruz. Diğeri ise hayvanat bahçesi olarak adlandırdığımız kısım. Bu kısmı da öğretmen arkadaşlarımızın, bağışçıların takviyeleri ile hayvan alıp hayata geçirdik. Bizim amacımız okullar açıldığı zaman öğrencilerimize nefes alabilecek ortamlar oluşturmak" dedi.

Özel eğitim öğretmeni Beste Oktav ise okulda orta ve ağır düzeyde otizm, spektrum bozukluğu olan öğrenciler olduğunu belirterek, "Onlara eğitim veriyoruz. Uzaktan eğitim döneminde evlerine gittik, veli ziyaretleri yaptık, canlı derslerimiz oldu. Fakat çocuklar evde oldukları için bu dönemde çok sıkıldılar. Bu sebeple sera ve atölyeler yapmaya karar verdik. Sadece online ders yapmak yerine öğretmenler olarak fedakarlık yaparak hem online dersleri uzaktan ilerletirken hem de buraya gelerek bu alanları oluşturduk. Hayvan bakım atölyesine hayvanları dersin dışında da göstereceğiz. Örneğin derste bir tavuğun nasıl ses çıkardığını öğretmemizin yanı sıra canlı canlı o sesi dinleteceğiz. Aynı zamanda hayvan sevgisi kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. 

Etiketler : eğitim otizm öğrenci
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