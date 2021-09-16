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16 Eylül 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 16:30:00

Otizmli Emir'in okuma zaferi

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Konya'da 6 yaşındaki Emir Özel otizmli olduğu için anaokulunda kabullenilmeyip, boş sınıfa alınmıştı. Emir, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ndeki (SOBE) 1,5 yıllık eğitimini tamamladı.

Konya'da 6 yaşındaki Emir Özel otizmli olduğu için anaokulunda kabullenilmeyip, boş sınıfa alınmıştı. Emir, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ndeki (SOBE) 1,5 yıllık eğitimini tamamladı.

Oğlunun ilkokul 1'inci sınıfa başladığını söyleyen Osman Özel "Çocuğumuzu kabul etmek istemediler. Çocuğumuz artık okuyor, yazıyor. Diğer öğrenciler gibi okuluna gidebiliyor" dedi.

2016 yılında 21 bin metrekare alana yapılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu sağlanıyor. SOBE'deki eğitimden sonra mezun olan 7'nci kişi, Osman ve Merve Özel çiftinin 6 yaşındaki oğlu Emir oldu. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak "5 yıldır SOBE ile ilgileniyoruz. Eğitmen arkadaşlarımızla, ailelerimizle beraber çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. 7'nci çocuğumuz mezun oldu. Çocuklarımızın mezuniyetine tanıklık etmek, yıllardır verilen emeklerin karşılığını görmek çok önemli" dedi. Emir Özel'in Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise "1,5 yıl önce sınırlı iletişim becerileri sergilediği için ortak dikkati başlatmama, akranlarıyla oyun oynamama, daha sınırlı konuşma becerileri, telaffuz eksiklikleriyle başvurmuştu. Biz de bunlar üzerinde odaklandık ve eğitimlerin sonunda da Emir'i mezun etmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

'OTİZM NEDİR BİLMEZDİK'

Emir'in otizm eğitimlerinin tamamlanmasının sevincini yaşadıklarını söyleyen anne Merve Özel "Emir, ikizi olan 4 çocuğumuzdan biri. Otizmi 2 yaşında teşhis edebildik. Çünkü ikizinin davranışlarıyla Emir'in davranışları aynı değildi. Doktora götürdük, otizm teşhisi konuldu. Daha önce otizm nedir bilmezdik. Sonra SOBE ile tanıştık, hocalarımızın sayesinde Emir güzel bir seviyeye geldi ve mezun oldu" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN OTİZMLİ OLDUĞUNU İNSANLARA KABULLENDİREMEDİK'

Çocuklarının otizmli olduğunu ilk başlarda eşinin de kabul etmek istemediğini belirten baba Osman Özel, şunları söyledi:

"Teşhis konulduktan sonra destek almamız gerektiğini düşündük ve araştırmalar yaptık. Bazı rehabilitasyon merkezlerine gittik ama oraların da bizim çocuğumuza uygun olmadığını fark ettik. SOBE'nin ismini duyduk ve sıraya girdik. 3 aylık bekleme süresinin ardından çocuğumuz kabul edildi ve buradaki hocamızla bir aile gibi bu süreci geçirdik. En çok zorlandığımız konu da insanlara bunu kabullendiremedik. İlk başlarda eşim konduramadı. Anneler duygusaldır, benim çocuğumda bir şey yok demeye başladı. Sonra eşim de kabullendi. Bu kez kendi anne ve babam kabullenmedi. Çocukta bir şey yok diyorlar ama bu süreci bilmiyorlar. Emir'i anlayıp fark etmemiz dışında bir de çevremizle mücadele etmemiz gerekti. Sanki biz durup dururken bahane buluyormuş, kulp takıyormuşsunuz gibi bir suçlamayla da karşılaştık. Bunların hepsiyle mücadele ede ede bu günlere geldik."

Etiketler : Otizmli Emir okuma otizm konya
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