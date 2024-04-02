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02 Nisan 2024 Salı 07:34:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 07:34:00

Otizmli depremzedenin piyano aşkı

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Asrın felaketine ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan otizmli Mert Okutan, piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Asrın felaketine ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor. Antalya'da Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde öğretmenlerinin yeteneğini fark ettiği Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı.

Haftanın 2 günü dernekte eğitim alan Mert için özel müzik programı hazırlandı.

Etiketler : asrın felaketi depremzede otizmli piyano
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