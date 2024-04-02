Otizmli depremzedenin piyano aşkı

Asrın felaketine ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, piyano yeteneğiyle dikkat çekiyor. Antalya'da Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde öğretmenlerinin yeteneğini fark ettiği Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı.

Haftanın 2 günü dernekte eğitim alan Mert için özel müzik programı hazırlandı.