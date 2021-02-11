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11 Şubat 2021 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 16:06:00

Otizmli çocukların tekvando heyecanı

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İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde bir spor kulübünde verilen tekvando eğitimiyle otizmli çocukların motor becerileri gelişiyor.

Spor sayesinde öğrencilerin büyük gelişim yaşandığını söyleyen antrenör Ahmet Bereket, "Gelişimlerini görüyoruz. İletişim kuramayan bir öğrencimiz, kırmızı- siyah kuşak oldu ve yarışmalara girecek, seviyeye geldi" dedi.

Projenin uzun süredir uygulandığını anlatan antrenör Ahmet Bereket, "Zor bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü otizmin seviyeleri farklı ancak bizim mevcut şartlarda hepsini tek tek çalıştırma imkanımız olmuyor. Normal şartlarda her otizmli çocuğumuza bir antrenör görevlendirilmesi gerekiyor ancak biz bunu gönüllü bir faaliyet olarak icra ettiğimiz için yardımcı antrenörümüzle birlikte 15 otizmli çocuğa destek olmaya çalışıyoruz. Otizm, maalesef ülkemizin acı gerçeklerinden biri. Şu an 550 binin üzerinde otizmli gencimiz var. Eğer 5 yaşına kadar otizmli oldukları fark edilirse, bu çocukları geleceğe daha iyi hazırlayabiliyoruz" dedi.

'YARIŞMALARA GİRECEK SEVİYEYE GELDİ'

Eğitimin çocukların sosyal yaşantısına büyük faydası olduğunu ifade eden Bereket, "Amacımız çocukların temel motor becerilerini geliştirmek, komutlara uyum sağlatmak, toplu halde hareket etmeyi öğretmek. Çocuklar toplu olarak bir arada hareket etmeyi öğrendiler. Şu an içlerinde kırmızı-siyah kuşak seviyesinde olanlar var. Öğrencilerimizden biri kendini ifade edemiyordu. Toplum içinde hareket edemez haldeydi. 3 yıllık çalışmanın neticesinde şu an yarışmalara girecek seviyede ilerledi ve kendini iyi ifade ediyor. Otizmin en büyük belirtilerinden biri, tepki vermemek. Toplu olarak hareket etmezler, kendi kuralları vardır. Bizlerin hep beraber onlara yardımcı olması lazım" diye konuştu.

Etiketler : izmir otizm spor tekvando
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