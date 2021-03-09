Otizmli çocuklar boyama kursuyla sosyalleşti

Manisa Şehzadeler ilçesinde otizmli bireylerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için ahşap boyama kursu açıldı. Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen kursa katılan otizmli Hilal Güngör ve Osman Serdar Arslan, öğretmenleri Meral Demir ve Hakan Karataş eşliğinde, ahşap zımparalayıp, boyuyor, seramik hamurundan da yaprak ve çiçekler yapıyor. Aldıkları eğitim sayesinde bir yandan öğrenen ve sosyalleşen otizmli kursiyerler, üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerler, ürettiği ürünleri aile bireylerine hediye ediyor.

