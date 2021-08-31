Otizmli Artun'dan şampiyonluk kulaçları

İzmir'de küçük yaşlarda tanıştığı yüzme sporunda kazandığı 38 madalyanın yanı sıra bu alandaki başarısı sayesinde spor lisesine kaydı yapılan otizmli 15 yaşındaki Artun Özdemir'in hedefi milli takım forması giymek. Kulaç atarak günde 8 kilometrelik mesafe kat eden Artun, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı formasını giyip paralimpik oyunlarında madalya almak istiyor.

