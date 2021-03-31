Otizmli annelerinden yalnızlığın filmi

Çocuğu otizmli olan 16 anne, yalnızlıkları ve korkularını "Benden sonra" isimli kısa filmle beyazperdeye taşıdı. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ücretsiz tiyatro ve drama eğitimi alan anneler, kısa filmde kendi hikayelerini canlandırdı.



Tiyatro ve drama eğitmeni Benek Çakmak, TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe ile başlattıkları projenin ilk ayağında otizmli çocuğu olan annelere gönüllü eğitim verdiğini söyledi. Annelerin yaşadığı sorunların çok fazla dile getirilmediğini belirten Çakmak, şöyle konuştu: "Otizmli çocuğu olan annelerin çok zor şartları var. Bu yüzden kendilerine vakit ayırmamış olduklarını düşündüm. Onlara 2,5 ay boyunca her gün gönüllü tiyatro ve drama dersleri verdim. Güzel bir ekip oluşturduk. Onların kendi duygularını fark etmelerinde yardımcı olmaya çalıştım. Bu eğitimler onlar için bir terapi oldu. Kendi duygularını fark ettiler. Güzel ve zor zamanlarımız oldu. Bu projede en önemli şey annelerin kendi yaşadıklarını kendilerini oynaması ve otizmli çocukların da kısa filmde yer alması oldu. Otizmli bir annenin hayatın içinde nasıl yalnızlaştığını anlatmaya çalıştık." Kısa filmin yönetmenliğini yapan Eda Yüce de otizmli annelerin yaşadıklarını anlatmak için kurulan ekipte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yüce, filmi çekerken birçok defa duygusal anlar yaşadıklarını, otizmli bir çocuk annesinin teşhisten yaşamının sonuna kadar yaşadığı duyguları anlatmak için gayret sarf ettiklerini kaydetti.

TODEV Vakfı Aile Koordinatörü Eylem Kıymaz, 8 yaşında otizmli bir erkek çocuğu olduğunu belirterek, kısa filme en çok büyük katkıyı annelerin verdiğini ifade etti. Annelere projeyi anlattıklarında büyük heyecan duyduğunu anlatan Kıymaz, "Ben de onlardan biriyim. Tiyatro eğitimlerimizin ardından koronavirüs pandemisi yüzünden gösterilerimizi yapamadık. Biz de kısa filmle kendimizi anlatmak istedik. 16 otizmli çocuk annesiyle birlikte projemize başladık. Hepimiz üzüldüğümüz, sevindiğimiz anılarımızı anlattık, korkularımızdan bahsettik." dedi. Arzu Koşar Sever de kısa filmdeki anne karakterini "kalpten hissederek" canlandırdığını söyledi. 16 yaşında otizmli bir oğlu olduğunu ifade eden Sever, kısa film sürecine ve yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti: "Otizmli çocuk sahibi annelerin yaşadığı yalnızlığı ve en çok da 'Benden sonra çocuğuma ne olacak?' korkusunu anlatmaya çalıştık. Hikaye aslında bizim yaşadıklarımız. Çekerken o günlere gittik, tekrar yaşadık. Bizim isteğimiz otizmli annelerin tekrar bunları yaşamaması. Biz çevremiz tarafından yavaş yavaş yalnız bırakıldık. Bu süreci diğer anneler yaşamasın, çocuklar da anneler de toplumla kaynaşsın istiyoruz. Ortak sorunumuz ve hedefimiz bunu anlatmak."

