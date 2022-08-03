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03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:07:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:07:00

ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yılın ilk yarısında Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinde kayıtlı bin 503 araç, lisanslı tesisler tarafından ekonomiye kazandırıldı.

Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA sistemiyle, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1) ve azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları (N1) kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre lisansı veya il müdürlüğünden teslim yeri uygunluk yazısı almış tesislerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanması zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor.

73 ilde, 215 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor

Hurda araçların geri kazanımı için Türkiye'de ömrünü tamamlamış araçlar, halihazırda 73 ilde toplam 215 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor.

Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 111 ÖTA geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 18'i entegre olmak üzere 26 lisanslı ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk belgesi almış 96 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

Sistemdeki tesisler tarafından 2018'de 150 bin 611, 2019'da 295 bin 704, 2020'de 3 bin 128, 2021'de 3 bin 100, 2022 yılının ilk yarısında ise bin 503 adet araç için ÖTA sistemi üzerinden araç kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlendi.

Böylece 2018'den bu yana toplam 454 bin 46 araç hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü ÖTA sistemi HURDA
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