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26 Eylül 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 18:30:00

Osmanlı torunları Barbaros'un rotasında

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Tarih sevdalısı bir grup Osmanlı kadırgası inşa etmek için kolları sıvadı. 2 yılda tamamlamayı düşündükleri 30 metrelik kadırga ile yola çıkmayı planlayan ekip, yelken ve kürekle Osmanlı'nın dolaştığı yerlerde seyir yapacak.

Tarih sevdalısı bir grup Osmanlı kadırgası inşa etmek için kolları sıvadı. 2 yılda tamamlamayı düşündükleri 30 metrelik kadırga ile yola çıkmayı planlayan ekip, yelken ve kürekle Osmanlı'nın dolaştığı yerlerde seyir yapacak.

ARKEOLOG, MİMAR VE GEMİ KAPTANI

Tarihsel olayları canlandıracak projeler üretmek için yola çıkan gönüllü grup, Osmanlı kadırgası inşa etmek için kolları sıvadı. 360 Derece Tarihi Araştırma Grubu, 25-30 metre uzunluğundaki gemiyi 2 yılda tamamlayıp yelken açmayı planlıyor. Arkeolog, mimar, mühendis, teknik ressam, gemi kaptanı, marangoz gibi meslek grubundan insanların buluştuğu grup, İzmir Urla'daki denizcilik merkezi ve marangozhanede hazırlıklarını sürdürüyor.

AFRİKA KIYILARINA KADAR GİDECEKLER

Proje yöneticisi ve teknik ressam Mualla Erkurt, "Osmanlı kadırgasını yaptıktan sonra tarihi bir rota izleyeceğiz. Osmanlı torunları olarak böyle bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Kısa bir süre içinde başlayacağız. Bu kadırga yelken ve kürekle hareket edecek. Osmanlı'nın dolaştığı yerlerde seyir yapacağız. Akdeniz'de kullanacağız. Osmanlı birçok yerde vardı; İspanya, Afrika kıyıları, Doğu Akdeniz... Biz de o yolları gideceğiz" şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi ve kaptan Serim Paker "Yaptığımız gemilerin üzerinde günler geçiriyor, o dönemin ruhunu da hissediyoruz. O yelken sistemiyle o koskoca gemiyi kumanda etmenin güçlüğünü yaşayarak anlıyorsunuz" diyor.

Etiketler : osmanlı 360 Derece Tarihi Araştırma Grubu gemi
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